  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Ekranların güzel sunucusundan 1 kötü, 2 iyi haber birden

Ekranların güzel sunucusundan 1 kötü, 2 iyi haber birden

Ekranların sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da uzun yıllar üstlendiği sunuculuk görevine son veren Nursel Ergin'den 1 kötü, 2 de iyi haber geldi.

Kaynak: Sabah Gazetesi
Ekranların güzel sunucusundan 1 kötü, 2 iyi haber birden - Resim: 1

Gelinim Mutfakta'yı uzun yıllar sunan Nursel Ergin programı ani bir kararla bırakmıştı.

1 / 13
Ekranların güzel sunucusundan 1 kötü, 2 iyi haber birden - Resim: 2

Kısa süre önce kayınvalidesi Nahide Sultan’ın vefatını duyuran Ergin, derin üzüntüsünü takipçileriyle paylaşırken Gelinim Mutfakta programına neden veda ettiğini de açıklamıştı.

2 / 13
Ekranların güzel sunucusundan 1 kötü, 2 iyi haber birden - Resim: 3

Sabah gazetesinin haberine göre Gelinim Mutfakta programını "ailevi sebeplerle" bıraktığı açıklanan Nursel Ergin'in kanser tedavisi gördüğü öne sürüldü.

3 / 13
Ekranların güzel sunucusundan 1 kötü, 2 iyi haber birden - Resim: 4

Kanser tedavisi sürecini başarıyla atlatyan ünlü sunucunun ise şimdi yeni bir projeyle ekranlara dönme hazırlığında olduğu da öğrenildi.

4 / 13