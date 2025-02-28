Ekranların güzel sunucusundan 1 kötü, 2 iyi haber birden
Ekranların sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da uzun yıllar üstlendiği sunuculuk görevine son veren Nursel Ergin'den 1 kötü, 2 de iyi haber geldi.
Kaynak: Sabah Gazetesi
Gelinim Mutfakta'yı uzun yıllar sunan Nursel Ergin programı ani bir kararla bırakmıştı.
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Kısa süre önce kayınvalidesi Nahide Sultan’ın vefatını duyuran Ergin, derin üzüntüsünü takipçileriyle paylaşırken Gelinim Mutfakta programına neden veda ettiğini de açıklamıştı.
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Sabah gazetesinin haberine göre Gelinim Mutfakta programını "ailevi sebeplerle" bıraktığı açıklanan Nursel Ergin'in kanser tedavisi gördüğü öne sürüldü.
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Kanser tedavisi sürecini başarıyla atlatyan ünlü sunucunun ise şimdi yeni bir projeyle ekranlara dönme hazırlığında olduğu da öğrenildi.
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