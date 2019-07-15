Ekranların güzel yüzü Bircan Bali sevleniyor
Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının yorumcusu Bircan Bali yeni aşkı Ömer Gezen ile evlilik kararı aldı. Bali evlilik teklifi aldığı anları sosyal medyadan paylaştı.
Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının yorumcusu Bircan Bali yeni aşkı Ömer Gezen ile evlilik kararı aldı. Bali evlilik teklifi aldığı anları sosyal medyadan paylaştı.
Şenol İpek ile yaklaşık 1 sene önce boşanan sunucu Bircan Bali, bir süredir avukat Ömer Gezen ile aşk yaşıyordu.
Çift, aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyordu. Bir süredir aşk yaşayan ikili, evlilik kararı aldı.