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  3. 15 Temmuz 2019 13:12

Ekranların güzel yüzü Bircan Bali sevleniyor

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının yorumcusu Bircan Bali yeni aşkı Ömer Gezen ile evlilik kararı aldı. Bali evlilik teklifi aldığı anları sosyal medyadan paylaştı.

Ekranların güzel yüzü Bircan Bali sevleniyor

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının yorumcusu Bircan Bali yeni aşkı Ömer Gezen ile evlilik kararı aldı. Bali evlilik teklifi aldığı anları sosyal medyadan paylaştı.

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Ekranların güzel yüzü Bircan Bali sevleniyor

Şenol İpek ile yaklaşık 1 sene önce boşanan sunucu Bircan Bali, bir süredir avukat Ömer Gezen ile aşk yaşıyordu.

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Ekranların güzel yüzü Bircan Bali sevleniyor

Çift, aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyordu. Bir süredir aşk yaşayan ikili, evlilik kararı aldı.

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Ekranların güzel yüzü Bircan Bali sevleniyor

Bircan Bali, sevgilisi Ömer Gezen'den evlilik teklifi aldığı anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

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