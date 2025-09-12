  1. Anasayfa
  4. Ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin akibeti belli oldu

Can Holding'e ait el konulan 121 şirketten biri olan Show TV'de bu akşam yayınlanması beklenen Kızılcık Şerbeti'nin geleceği için meraklı bekleyiş son buldu.

İstanbul'da Can Holding'e yönelik soruşturma kapsamında "suç örgütü kurmak", "vergi kaçakçılığı", "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlamasıyla 121 şirketin mal varlığına el konulurken, yönetimi TMSF'ye devredilen kurumlar arasında Habertürk, Show TV, Bloomberg HT ve HT Spor'da yer almıştı. 

Söz konusu operasyonun ardından Show TV ekranlarında reyting rekorları kıran ve yeni sezonuyla bu akşam yayınlanacak olan Kızılcık Şerbeti dizisinin de geleceği merak konusu oldu. 

Bu akşam Show TV ekranlarında 4. sezonuna başlaması beklenen diziye ilişkin açıklama yapımcı Faruk Turgut'tan geldi.

OdaTV'ye konuşan Turgut, yayınlanan kanalla ilgili bir değişiklik olmayacağını, Show TV ile aynı gün ve saatte devam edileceğini açıkladı.

