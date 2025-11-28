Ekranların sevilen dizisinin iki yıldız ismi Özge Yağız ile Halit Özgür Sarı aşk mı yaşıyor ?
Gözleri Karadeniz'in güzeli Özge Yağız ile dizinin yakışıklısı Halit Özgür Sarı'nın aşk yaşadığına dair iddialar sonrasında Sarı'nın yaptığı paylaşım kafaları karıştırdı.
Ekranların sevilen dizisi Gözleri KaraDeniz'de 'Güneş' karakterine hayat veren başarılı oyuncu Özge Yağız, özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.
2023’ten beri birlikte olduğu oyuncu sevgilisi Burak Berkay Algül ile yollarını ani bir kararla ayıran Yağız hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Özge Yağız ile rol arkadaşı Halit Özgür Sarı’nın yakınlaştığı iddia edildi.
Dizide Güneş ve Azil karakterlerini canlandıran ikilinin set dışındaki samimiyetlerinin ardından, sosyal medyada "aşk" söylentileri de beraberinde geldi.
