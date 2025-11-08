Ekranların yeni dizisinde kriz çıktı: İki isim birden diziye veda ediyor

  1. Anasayfa
ATV ekranlarında yayınlanan yeni sezonun yeni dizilerinden Gözleri KaraDeniz'de kriz çıktı...

ATV ekranlarında yeni yayın döneminde başlayan ve başrollerini Halit Özgür Sarı ile Özge Yağız'ın paylaştığı KaraDeniz'de erken vedalar yaşanıyor...

Çekimleri İstanbul'da başladıktan sonra Rize'ye geçen Gözleri KaraDeniz dizisinin iki yazarı Gamze Arslan ve Cenk Boğatur'un projee veda edeceği öğrenildi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; iki başarılı senarist, bu hafta 11. bölümünün çekimlerine devam edilen diziden 12. bölüm itibariyle ayrılıyor.

Gamze Arslan ve Cenk Boğatur'un yaratıcı süreçte yaşanan fikir ayrılıkları sebebi ile projeden kendi istekleriyle ayrıldıkları öğrenildi. A

