Elçin Sangu'nun gözlerden uzak tuttuğu aşkı ortaya çıktı
Güzelliği ve sosyal medya paylaşımları ile sık sık gündeme gelen Elçin Sangu'nun herkesten sakladığı gizli aşkı ortaya çıktı.
Elçin Sangu şu sıralar Star TV ekranlarında yayınlanan Çöp Adam dizisinde Engin Altan Düzyatan ile başrol oynuyor.
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Dünyaca ünlü Jekyll&Hyde müzikalinde de Hayko Cepkin ile oynayan Elçin Sangu, Lucy Harris rolü ile seyirc karşısına çıkıyor.
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Güzelliği ile herkesi büyüleyen Elçin Sangu'nun sevgilisi yok sanılıyordu.
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Hatta bir dönem Kiralik Aşk dizisinde başrol oynadığı Kiralık Aşk dizisinde Barış Arduç ile yakıştırılıyordu.
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