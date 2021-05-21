Eleştirilere aldırmayan Seren Serengil mor bikinisiyle şov yaptı
Son dönemde sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Seren Serengil, sosyal medya hesabından mor bikinili pozunu paylaştı.
Uzun bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuşan ve gün geçtikçe zayıflayan Seren Serengil, bir süredir sevgilisi Mustafa Rahman Tohma ile Maldivler'de hem tatil yapıyor hem de çalışıyor.
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1,8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından her anını takipçileriyle paylaşan 50 yaşındaki Seren Serengil, yeni çektirdiği fotoğrafları da sevenlerinin beğenisine sunuyor.
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Mayo ve ayakkabı üretimi yapmaya başlayan Serengil, kendi ürünlerinin mankenliğini yapıyor. Geçtiğimiz günlerde siyah mayosuyla objektif karşısına geçen Serengil, açıldıkça açılıyor.
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Mor bikinisiyle verdiği pozunu paylaşan ünlü sunucu, zayıflığından dolayı gelen eleştirilere de kulak tıkamış durumda.
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