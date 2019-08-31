  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 31 Ağustos 2019 10:49

Eliz Sakuçoğlu ve Semih Ergun aşka geldi

The Sound of Sails festivaline katılan Eliz Sakuçoğlu ve Semih Ergun festivalin tadını çıkarıp doyasıya eğlendiler. İşte çiftin aşk dolu fotoğrafları...

Eliz Sakuçoğlu ve Semih Ergun aşka geldi

Eliz Sakuçoğlu 1.5 yıl aşk yaşadığı oyuncu Ekin Mert Daymaz’dan nisanda ayrılmış, haziranda kalbini DJ Semih Ergun’a kaptırıp yeni bir maceraya yelken açmıştı.

1/ 3
Eliz Sakuçoğlu ve Semih Ergun aşka geldi

Sevgililer Göcek’te başlayan The Sound of Sails festivaline katıldı. Yelken yarışlarını takip ettiler. Yarışları takip eden Eliz Sakuçoğlu ile Semih Ergun teknede çok eğlendi. Semih Ergun, Eliz Sakuçoğlu’nu kucağına aldı ve doyasıya dans ettiler.

2/ 3
Eliz Sakuçoğlu ve Semih Ergun aşka geldi

Aşıklar birbirini öpmeye koklamaya doyamadı. Eliz Sakuçoğlu formunu korumak için düzenli spor yapıyor.



3/ 3
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM