Eliz Sakuçoğlu ve Semih Ergun aşka geldi

Sevgililer Göcek’te başlayan The Sound of Sails festivaline katıldı. Yelken yarışlarını takip ettiler. Yarışları takip eden Eliz Sakuçoğlu ile Semih Ergun teknede çok eğlendi. Semih Ergun, Eliz Sakuçoğlu’nu kucağına aldı ve doyasıya dans ettiler.



