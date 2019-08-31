Eliz Sakuçoğlu ve Semih Ergun aşka geldi
The Sound of Sails festivaline katılan Eliz Sakuçoğlu ve Semih Ergun festivalin tadını çıkarıp doyasıya eğlendiler. İşte çiftin aşk dolu fotoğrafları...
Eliz Sakuçoğlu 1.5 yıl aşk yaşadığı oyuncu Ekin Mert Daymaz’dan nisanda ayrılmış, haziranda kalbini DJ Semih Ergun’a kaptırıp yeni bir maceraya yelken açmıştı.
Sevgililer Göcek’te başlayan The Sound of Sails festivaline katıldı. Yelken yarışlarını takip ettiler. Yarışları takip eden Eliz Sakuçoğlu ile Semih Ergun teknede çok eğlendi. Semih Ergun, Eliz Sakuçoğlu’nu kucağına aldı ve doyasıya dans ettiler.