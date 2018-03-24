Eliz Sakuçoğlu: ''Aldatılmayı kabul ederim''

"Tek eşliliği savunurum ama tek eşliliğe inanmıyorum" diyen Sakuçoğlu, "Doğamıza aykırı. Dolayısıyla ben yaşamış biri de olarak aldatılmayı her türlü kabul ederim. Ettim de. Ben her ilişkimde aldatıldım." dedi.