Eliz Sakuçoğlu: ''Aldatılmayı kabul ederim''
Eliz Sakuçoğlu Posta gazetesine verdiği röportajda çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Sakuçoğlu 'Tek eşliliğe inanmıyorum, aldatılmayı her türlü kabul ederim' dedi.
"Tek eşliliği savunurum ama tek eşliliğe inanmıyorum" diyen Sakuçoğlu, "Doğamıza aykırı. Dolayısıyla ben yaşamış biri de olarak aldatılmayı her türlü kabul ederim. Ettim de. Ben her ilişkimde aldatıldım." dedi.
"Ben aldatmadığım için 'insan neden aldatır' bilemem. Aldatmanın, sevgi eksikliğiyle de alakası yoktur. İçgüdüdür benim gözümde. Özgüven eksikliğidir. O an onu yaşamak ister..." diyerek sözlerini sürdürdü.
GQ gecesine katılan Eliz Sakuçoğlu, Bebek’te objektiflere takılmıştı. Bacak ve göğüs dekolteli kıyafetiyle soğuk havaya rağmen sokakta yürüyen Eliz Sakuçoğlu, arkadaşlarıyla gece kulübüne gittiğini söyledi.