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  3. 25 Haziran 2019 11:55

Eliz Sakuçoğlu'ndan sevgilisine olay dans !

Oyuncu Ekin Mert Daymaz ile ilişkisini sonlandıran Eliz Sakuçoğlu, yeni sevgilisiyle gece kulübünde sarmaş dolaş dans etti. Sakuçoğlu, dans videosunu takipçileriyle paylaştı.

Eliz Sakuçoğlu'ndan sevgilisine olay dans !

Son günlerde özel hayatıyla gündeme gelen Eliz Sakuçoğlu geçen yıl aşk yaşamaya başladığı oyuncu Ekin Mert Daymaz'dan 1,5 ay önce ayrılmıştı. Eliz Sakuçoğlu, 2 haftadır DJ Semih Ergun ile aşk yaşıyor.

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Eliz Sakuçoğlu'ndan sevgilisine olay dans !

Çift önceki akşam gittikleri bir kulüpte öyle dans etti ki, tüm bakışları üzerlerinde topladılar. Sakuçoğlu, sevgilisiyle yaptığı dansı takipçileriyle de paylaştı.

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Eliz Sakuçoğlu'ndan sevgilisine olay dans !

Eliz Sakuçoğlu ve sevgilisi DJ Semih Ergun'un asansör paylaşımı da dikkat çekti.

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Eliz Sakuçoğlu'ndan sevgilisine olay dans !

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