Eliz Sakuçoğlu'ndan sevgilisine olay dans !
Oyuncu Ekin Mert Daymaz ile ilişkisini sonlandıran Eliz Sakuçoğlu, yeni sevgilisiyle gece kulübünde sarmaş dolaş dans etti. Sakuçoğlu, dans videosunu takipçileriyle paylaştı.
Son günlerde özel hayatıyla gündeme gelen Eliz Sakuçoğlu geçen yıl aşk yaşamaya başladığı oyuncu Ekin Mert Daymaz'dan 1,5 ay önce ayrılmıştı. Eliz Sakuçoğlu, 2 haftadır DJ Semih Ergun ile aşk yaşıyor.
Çift önceki akşam gittikleri bir kulüpte öyle dans etti ki, tüm bakışları üzerlerinde topladılar. Sakuçoğlu, sevgilisiyle yaptığı dansı takipçileriyle de paylaştı.