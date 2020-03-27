Elon Musk ve Amber Heard’ün asansör görüntüleri sızdırıldı
Johnny Depp ile olaylı bir ayrılığa imza atan Amber Heard'ın Elon Musk ile asansördeki görüntüleri sızdırıldı.
Dünyaca ünlü oyuncu Johnny Depp’in bir zamanlar eski eşi Amber Heard ile yaşadığı çatı katı evinde, Heard ile Tesla ve SpaceX‘in CEO’su Elon Musk’ın kaçamağını belgeleyen anlar İngiliz basınına sızdı.
Elon Musk ile ABD’li oyuncu Amber Heard’ın yaşadığı kaçamak anları İngiliz medyasından Daily Mail flaş haber duyurusuyla servis etti.
Habere göre, Amber Heard bir zamanlar Johnny Depp’le yaşadığı ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Los Angeles şehrindeki çatı katı evinde asansörde milyarder girişimci Elon Musk’agörüntülendi.