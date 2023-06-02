Elon Musk’ın çocuklarının annesinden ilginç karar
Tesla ve Twitter CEO'su Elon Musk'ın eski sevgilisi ve iki çocuğunun annesi Grimes, bacağına ve kalçasına devasa bir dövme yaptırdığını açıkladı.
Asıl adı Claire Boucher olan Kanadalı şarkıcı Grimes (35), Instagram hikayelerinde kırmızı renkli çarpıcı dövmesinin bir fotoğrafını paylaştı.
1 / 53
Dövme, Rorschach testindeki mürekkep lekelerine benziyordu ve sivri uçlu, diken benzeri çıkıntılara sahipti.
2 / 53
Ayak bileğinin hemen üzerinde başlıyor ve ardından diz kapağını geçerek uyluğuna kadar devam ediyor.
3 / 53
Tasarım oldukça soyut olsa da pençe benzeri kenarları sayesinde hayvansı bir görünüme sahip.
Dövmenin kalçadaki kısmı da oldukça stilize olmasına rağmen kemikli bir yarasa kanadına benziyordu.
4 / 53