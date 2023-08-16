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Emily Ratajkowski beyaz bikinisiyle nefes kesti

Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, beyaz bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

Emily Ratajkowski beyaz bikinisiyle nefes kesti - Resim: 1

Geçtiğimiz günlerde Victoria's Secret'in The Icon koleksiyonu için kamera karşısına geçen güzel model Emily Ratajkowski, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.

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Emily Ratajkowski beyaz bikinisiyle nefes kesti - Resim: 2

Sosyal medyada epey aktif olan yıldız, şimdi de son paylaşımıyla bakana yeniden baktırdı. Beyaz bikinisiyle halıya uzanan Emrata, bu defa plajdan değil evden poz verdi.

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Emily Ratajkowski beyaz bikinisiyle nefes kesti - Resim: 3

Derin göğüs dekoltesiyle dikkat çeken model, doğal makyaj yapmayı tercih etti. Aksesuar olarak yalnızca küpe tercih eden Emrata, saçlarını ise en doğal haliyle bıraktı.

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Emily Ratajkowski beyaz bikinisiyle nefes kesti - Resim: 4
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