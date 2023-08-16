Emily Ratajkowski beyaz bikinisiyle nefes kesti
Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, beyaz bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı.
Geçtiğimiz günlerde Victoria's Secret'in The Icon koleksiyonu için kamera karşısına geçen güzel model Emily Ratajkowski, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.
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Sosyal medyada epey aktif olan yıldız, şimdi de son paylaşımıyla bakana yeniden baktırdı. Beyaz bikinisiyle halıya uzanan Emrata, bu defa plajdan değil evden poz verdi.
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Derin göğüs dekoltesiyle dikkat çeken model, doğal makyaj yapmayı tercih etti. Aksesuar olarak yalnızca küpe tercih eden Emrata, saçlarını ise en doğal haliyle bıraktı.
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