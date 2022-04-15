Emina Jahovic: ''Müslümanım ve oruç tutuyorum''

Jahovic, daha önceki bir röportajında da şunu söylemişti:

"Küçük bir şehirde büyüdüm ve nasıl istiyorsam öyle davranmıyorum. Benim için 'Çılgın, gider, gezer' diyorlar ama öyle değilim. Beş vakit namaz kılmam ama çok inanırım. Her gece yatmadan Ayetel Kürsi okurum."