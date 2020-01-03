Emina Jahovic’ten Sadettin Saran açıklaması
Mustafa Sandal ile boşanmasının ardından işadamı Sadettin Saran ile aşk yaşamaya başlayan Emina Jahovic'ten, bu ilişkisinin de bitmesinin ardından sessizliğe gömülmüştü. Önceki akşam sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını
Sadettin Saran'la ayrıldıktan sonra sessizliğe gömülen Emina Jahovic, önceki gün 2020'den aşk dilediğini söyleyerek ilişkinin bittiğini itiraf etti...
Sadettin Saran aşkıyla geçen yıla damga vuran Emina Jahovic, işadamıyla biten ilişkisi sonrası suskunluğunu bozdu.
Yılbaşına eski eşi Mustafa Sandal ve iki oğluyla giren Sırp şarkıcı, önceki gün de takipçilerinin sorularını yanıtladı.