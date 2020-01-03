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  3. 03 Ocak 2020 11:50

Emina Jahovic’ten Sadettin Saran açıklaması

Mustafa Sandal ile boşanmasının ardından işadamı Sadettin Saran ile aşk yaşamaya başlayan Emina Jahovic'ten, bu ilişkisinin de bitmesinin ardından sessizliğe gömülmüştü. Önceki akşam sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını

Emina Jahovic’ten Sadettin Saran açıklaması

Sadettin Saran'la ayrıldıktan sonra sessizliğe gömülen Emina Jahovic, önceki gün 2020'den aşk dilediğini söyleyerek ilişkinin bittiğini itiraf etti...

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Emina Jahovic’ten Sadettin Saran açıklaması

Sadettin Saran aşkıyla geçen yıla damga vuran Emina Jahovic, işadamıyla biten ilişkisi sonrası suskunluğunu bozdu.

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Emina Jahovic’ten Sadettin Saran açıklaması

Yılbaşına eski eşi Mustafa Sandal ve iki oğluyla giren Sırp şarkıcı, önceki gün de takipçilerinin sorularını yanıtladı.

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Emina Jahovic’ten Sadettin Saran açıklaması

Jahovic, bu yanıtla kalbini aşka kapatmadığını gösterdi.

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