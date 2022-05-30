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  4. Emine Ün'ün deniz kenarından mayolu fotoğrafın yorum yağdı

Emine Ün'ün deniz kenarından mayolu fotoğrafın yorum yağdı

Geçtiğimiz ağustos ayında annesi Müzeyyen Bolverdi'yi koronavirüs sebebiyle kaybeden ve zor günler geçiren Emine Ün, tatil sezonunu açtı.

Emine Ün'ün deniz kenarından mayolu fotoğrafın yorum yağdı - Resim: 1

Geçtiğimiz sene ağustos ayında koronavirüse yenilen Müzeyyen Bolverdi'nin acısıyla sarsılan Emine Ün, "Zor bir süreç geçirdim. Annemi kaybedeli 40 gün oldu.

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Emine Ün'ün deniz kenarından mayolu fotoğrafın yorum yağdı - Resim: 2

Bu süreci çalışarak ve bir şeylerle meşgul olarak geçirmek istiyorum. Çünkü insan durdukça daha kuruyor ve üzüntüsüne üzüntü katıyor. Çalışmak benim için en güzel terapi olacak." demişti.

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Emine Ün'ün deniz kenarından mayolu fotoğrafın yorum yağdı - Resim: 3

İbrahim Erkal ile oynadığı Canısı filmi ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Emine Ün, son günlerde sosyal medya paylaşımlarına ağırlık verdi.

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Emine Ün'ün deniz kenarından mayolu fotoğrafın yorum yağdı - Resim: 4

Deniz sezonunu açan ünlü oyuncu ve model, mayolu paylaşımı ve yıllara meydan okuyan güzelliği ile dikkat çekti.

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