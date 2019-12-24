Emrah paraya kıydı ! Yeni imajı olay oldu
Bebek'te spor salonundan çıkarken görüntülenen şarkıcı Emrah, yüzündeki değişim ve gür saçlarıyla dikkat çekti.
Aşk ve Mavi dizisinden sonra uzun zamandır ekranlarda görünmeyen ünlü şarkıcı Emrah, yeni imajıyla şaşırttı.
Posta'dan Hakan Kırarslan'ın haberine göre, Emrah'ın siyaha boyalı saçlarının ön tarafında gözle görülür bir gürlük hakimdi. Düşen göz kapaklarını aldırttığı, botoks yaptırdığı, saç ektirdiği iddia edilen Emrah estetikle ilgili pek konuşmak istemedi.