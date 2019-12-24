Emrah paraya kıydı ! Yeni imajı olay oldu

Posta'dan Hakan Kırarslan'ın haberine göre, Emrah'ın siyaha boyalı saçlarının ön tarafında gözle görülür bir gürlük hakimdi. Düşen göz kapaklarını aldırttığı, botoks yaptırdığı, saç ektirdiği iddia edilen Emrah estetikle ilgili pek konuşmak istemedi.



