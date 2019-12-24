  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 24 Aralık 2019 14:58

Emrah paraya kıydı ! Yeni imajı olay oldu

Bebek'te spor salonundan çıkarken görüntülenen şarkıcı Emrah, yüzündeki değişim ve gür saçlarıyla dikkat çekti.

Emrah paraya kıydı ! Yeni imajı olay oldu

Aşk ve Mavi dizisinden sonra uzun zamandır ekranlarda görünmeyen ünlü şarkıcı Emrah, yeni imajıyla şaşırttı.

1/ 5
Emrah paraya kıydı ! Yeni imajı olay oldu

Geçtiğimiz günlerde spor çıkışı Bebek'te görüntülenen Emrah'ın değişimi gözlerden kaçmadı.

2/ 5
Emrah paraya kıydı ! Yeni imajı olay oldu

Posta'dan Hakan Kırarslan'ın haberine göre, Emrah'ın siyaha boyalı saçlarının ön tarafında gözle görülür bir gürlük hakimdi. Düşen göz kapaklarını aldırttığı, botoks yaptırdığı, saç ektirdiği iddia edilen Emrah estetikle ilgili pek konuşmak istemedi.

3/ 5
Emrah paraya kıydı ! Yeni imajı olay oldu

Hayranları, 2014 yılında Sibel Kirer ile dünyaevine giren Emrah'ın, gençlik sırrını mutlu bir aşk yaşamasına yordu.

4/ 5
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM