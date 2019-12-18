Emre Altuğ Çağla Şıkel ve çocuklarının gözlerine bakarak söyledi
Emre Altuğ, sanat hayatının 20'nci yılını özel bir konserle kutladı. Konserde birçok ünlü isim Altuğ'u yalnız bırakmazken Çağla Şıkel ve çocuklar Uzay ve Kuzey konseri en ön sıradan izledi. Konser sırasında bir ara çocukları ve Ç
İlk albümü "İbret-i Alem"i piyasaya çıkarmasının ardından müzik kariyerinde 20 yılı geride bırakan Emre Altuğ, önceki akşam TİM Show Center'da sahneye çıktı.
Konser öncesi soruları yanıtlayan şarkıcı, "Geçip giden yıllar bana çok önemli şeyler öğretti. Bu gece her şeyden öte geçip giden yirmi yılı paylaşacağımız, anıları yad edeceğimiz bir gece" dedi.
Bir muhabirin "40. yıl için bir planınız var mı?" sorusuna "40. yıla Allah kerim" esprisi ile yanıt verdi. Ardından sahneye çıkan ünlü şarkıcıyı izleyenler arasında eski eşi Çağla Şıkel ve çocukları Uzay ve Kuzey'in yanı sıra Haldun Dormen, Göksel Kortay, Hülya Koçyiğit, Alper Kul-Aylin Kontante, Ömür Gedik, Nasuh-Mine Mahruki, Aykut Gürel-Senem Çapa ve Gülbin Cavuşoğlu gibi ünlü isimler izledi.
Emre Altuğ konserin ilk bölümünde "Feryat", "Yani", "Su Gibisin", "Kapış Kapış"ın yanı sıra "Düşen Bir Yaprak Görürsen" ve "Aşkım Bahardı" eserlerini söyledi. Bir ara çocukları Uzay ve Kuzey'in yanına giden Emre Altuğ, Cem Karaca ile özdeşleşen "Bu Son Olsun" şarkısını çocuklarının gözlerinin içine bakarak söyledi.