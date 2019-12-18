Emre Altuğ Çağla Şıkel ve çocuklarının gözlerine bakarak söyledi

Bir muhabirin "40. yıl için bir planınız var mı?" sorusuna "40. yıla Allah kerim" esprisi ile yanıt verdi. Ardından sahneye çıkan ünlü şarkıcıyı izleyenler arasında eski eşi Çağla Şıkel ve çocukları Uzay ve Kuzey'in yanı sıra Haldun Dormen, Göksel Kortay, Hülya Koçyiğit, Alper Kul-Aylin Kontante, Ömür Gedik, Nasuh-Mine Mahruki, Aykut Gürel-Senem Çapa ve Gülbin Cavuşoğlu gibi ünlü isimler izledi.