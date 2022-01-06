Emre Büber’den olay MasterChef ile ilgili olay olacak ''mobbing'' açıklaması
MasterChef 2021'in favori yarışmacılarından olan ancak yarışmaya erken veda eden Emre Büber, yaptığı "Başarı mobbingle olmaz" açıklamasıyla olay oldu. .
Şampiyon adayları arasında yer alan ancak yorulduğunu söyleyerek yarışmadan elenmeyi tercih eden Emre Büber, Instagram hesabından çok konuşulacak sözlere imza attı.
MasterChef Türkiye'ye vedasıyla milyonları ağlatan Emre Büber, sessizliğini bozdu. Dün, YouTube kanalındaki bir yoruma cevap veren Emre Büber'in, ''Başarı emekle olur; mobbingle değil.'' sözleri dikkat çekti.
Yarışmadan elendikten sonra YouTube kanalındaki içeriklerine yoğunlaşan Emre Büber, bir takipçisinden gelen ''Ne de çok yakışırdı üstüne, adının olduğu şef gömleği'' yorumuna yanıt verdi.
Büber, ''Benim dünya çapında başarılı olan restoranlarda çok güzel adımın yazılı olduğu önlüklerim oldu. Hem de bunları aşçılık okulu veya herhangi bir eğitimim olmadan aldım. Gurbet elde kendi başıma başardım. Başarı emekle olur; lafla, mobbingle değil. Kimsenin önüne hiçbir zaman taş koymadım, koymam da. Bırakalım giysinler önlüklerini, hevesini alsınlar bazıları.'' sözleriyle kafa karıştırdı.