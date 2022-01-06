Emre Büber’den olay MasterChef ile ilgili olay olacak ''mobbing'' açıklaması

Büber, ''Benim dünya çapında başarılı olan restoranlarda çok güzel adımın yazılı olduğu önlüklerim oldu. Hem de bunları aşçılık okulu veya herhangi bir eğitimim olmadan aldım. Gurbet elde kendi başıma başardım. Başarı emekle olur; lafla, mobbingle değil. Kimsenin önüne hiçbir zaman taş koymadım, koymam da. Bırakalım giysinler önlüklerini, hevesini alsınlar bazıları.'' sözleriyle kafa karıştırdı.