Emret Komutanım'da Hamza'nın Amerikalı aşkıydı: Güzel oyuncu değişimi ile olay oldu
2005-2008 yılları arasında yayınlanan ve izlenme rekorları kıran Emret Komutanım dizisinde Hamza'nın Amerikalı aşkı "Liz" karakterine hayat veren Sanem Balcı, değişimiyle gündem oldu.
Piyade Alayı askerlerinin alt üst ve birbirleriyle olan ilişkilerinin anlatıldığı Emret Komutanım dizisini o dönem hepimiz keyifle izliyorduk.
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Hem dizi hem de karakterlerin hepsi izleyici tarafından çok sevildi. Öyle ki tekrar yayınları bile deli gibi izleniyordu.
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Dizide bölüğün söz dinlemez, kendi bildiğini okuyan ancak bir o kadar da naif karakteri Hamza'nın ilk görüşte aşık olduğu Liz vardı.
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Liz karakterini başarıyla canlandıran Sanem Balcı'nın son hali ise merak konusu oldu.
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