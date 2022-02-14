Emret Komutanım'ın Suzi'si Damla Debre son hali ile büyüledi
Türk televizyonlarına damga vuran Emret Komutanım dizisinde Albay'ın kızı Suzi'ye hayat veren Damla Debre, son haliyle görenleri büyüledi.
Bir döneme damga vuran Emret Komutanım dizisinde canlandırdığı 'Suzi' karakteriyle akıllara kazınan genç oyuncu Damla Debre, uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat sürüyor. Güzel oyuncu, son haliyle takipçilerinden tam puan aldı.
Şimdilerde 35 yaşında olan Damla Debre, aslen Mersinli. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde Moda Tasarım bölümünü bitiren Damla Debre, 2005-2007 yılları arasında yer aldığı Emret Komutanım dizisiyle milyonların tanıdığı bir isim haline gelmişti.
Genç oyuncu, sevilen dizide Albay'ın kızı ve Foto Fato'nun yakın arkadaşı Suzi'ye hayat veriyordu.
Emret Komutanım dizisi bittikten sonra Doludizgin Yıllar ve Robinson Crusoe gibi yapımlarda rol alan Damla Debre, uzun bir süredir kameralardan uzak yaşıyor.
Sosyal medyada epey aktif olan Damla Debre, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle takipçilerini şaşırttı.