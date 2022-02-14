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  4. Emret Komutanım'ın Suzi'si Damla Debre son hali ile büyüledi

Emret Komutanım'ın Suzi'si Damla Debre son hali ile büyüledi

Türk televizyonlarına damga vuran Emret Komutanım dizisinde Albay'ın kızı Suzi'ye hayat veren Damla Debre, son haliyle görenleri büyüledi.

Emret Komutanım'ın Suzi'si Damla Debre son hali ile büyüledi - Resim: 1

Bir döneme damga vuran Emret Komutanım dizisinde canlandırdığı 'Suzi' karakteriyle akıllara kazınan genç oyuncu Damla Debre, uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat sürüyor. Güzel oyuncu, son haliyle takipçilerinden tam puan aldı.

Şimdilerde 35 yaşında olan Damla Debre, aslen Mersinli. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde Moda Tasarım bölümünü bitiren Damla Debre, 2005-2007 yılları arasında yer aldığı Emret Komutanım dizisiyle milyonların tanıdığı bir isim haline gelmişti.

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Emret Komutanım'ın Suzi'si Damla Debre son hali ile büyüledi - Resim: 2

Genç oyuncu, sevilen dizide Albay'ın kızı ve Foto Fato'nun yakın arkadaşı Suzi'ye hayat veriyordu.

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Emret Komutanım'ın Suzi'si Damla Debre son hali ile büyüledi - Resim: 3

Emret Komutanım dizisi bittikten sonra Doludizgin Yıllar ve Robinson Crusoe gibi yapımlarda rol alan Damla Debre, uzun bir süredir kameralardan uzak yaşıyor.

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Emret Komutanım'ın Suzi'si Damla Debre son hali ile büyüledi - Resim: 4

Sosyal medyada epey aktif olan Damla Debre, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle takipçilerini şaşırttı.

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