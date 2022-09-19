''En güzel futbolcu eşleri'' belirlendi: Listede bakın kimler var!
Her yıl İngiltere'de geleneksel olarak okuyucuların oylarıyla yapılan 'en güzel Premier Lig futbolcusu eşleri' anketi sonuçlandı.
İngiliz basınının her sene okuyucularının oylarıyla belirlediği en güzel Premier Lig futbolcusu eşleri anketi sona erdi.
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Manchester City’de forma giyen İlkay Gündoğan’ın eşi Sara Arfaoui, ülkenin en güzel futbolcu eşleri listesine girdi.
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11 kişilik güzeller takımına 9. sıradan giriş yapan güzel yenge için İngiliz futbol severler, "Güzelliği kadar İlkay'a verdiği değer ve her maça gidip aşkına uğur getirmesiyle de şahane bir sevgili" yorumları yaptı.
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Listenin üçüncü sırasındaki güzel ise yine Tottenham Hotspur'un yıldızı Sergio Reguiln'ın sevgilisi Marta Diaz. Instagram'da takipçi sayısı: 3.1 milyon.
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