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En Son Babalar Duyar'ın Ceren'i Jale Azaklı'yı gören tanıyamadı

Türk televizyon tarihinin efsane dizilerinden En Son Babalar Duyar dizisinde hayat verdiği 'Ceren' karakteriyle akıllara kazınan ünlü oyuncu Jale Azaklı, son haliyle şaşırttı.

En Son Babalar Duyar'ın Ceren'i Jale Azaklı'yı gören tanıyamadı - Resim: 1

2002-2006 yılları arasında yayınlanan En Son Babalar Duyar dizisi, güçlü oyuncu kadrosuyla izleyenleri ekrana kilitlemeyi başarmıştı. 

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En Son Babalar Duyar'ın Ceren'i Jale Azaklı'yı gören tanıyamadı - Resim: 2

Kadir ve Hülya çiftinin kızı Ceren'e hayat veren çocuk oyuncu ale Azaklı, son haliyle şaşkına uğrattı. 

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En Son Babalar Duyar'ın Ceren'i Jale Azaklı'yı gören tanıyamadı - Resim: 3

Dizide, ailenin iştahlı çocuğu Ceren'e hayat veren Jale Azaklı, uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.

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En Son Babalar Duyar'ın Ceren'i Jale Azaklı'yı gören tanıyamadı - Resim: 4

Şimdilerde 27 yaşında olan Jale Azaklı, 2015 yılında evlendi. 

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