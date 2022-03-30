En Son Babalar Duyar'ın Ceren'i Jale Azaklı'yı gören tanıyamadı
Türk televizyon tarihinin efsane dizilerinden En Son Babalar Duyar dizisinde hayat verdiği 'Ceren' karakteriyle akıllara kazınan ünlü oyuncu Jale Azaklı, son haliyle şaşırttı.
2002-2006 yılları arasında yayınlanan En Son Babalar Duyar dizisi, güçlü oyuncu kadrosuyla izleyenleri ekrana kilitlemeyi başarmıştı.
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Kadir ve Hülya çiftinin kızı Ceren'e hayat veren çocuk oyuncu ale Azaklı, son haliyle şaşkına uğrattı.
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Dizide, ailenin iştahlı çocuğu Ceren'e hayat veren Jale Azaklı, uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.
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Şimdilerde 27 yaşında olan Jale Azaklı, 2015 yılında evlendi.
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