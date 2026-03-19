Enes Batur 24 saatte 6 milyon TL mi kazandı? Gelirini paylaştı
Türkiye’nin 17,5 milyon abone ile en büyük bireysel YouTube kanallarından birine sahip olan Enes Batur, uzun bir aranın ardından Youtube'a geri döndü. Ünlü Youtuber 24 saatte 6 milyon TL kazandığına dair çıkan haberlere ilk kez yanıt verdi.
YouTube'a 3 yıl aradan sonra "Hayattayım" videosuyla dönen Enes Batur, platforma geri dönüşüyle birlikte başlayan "kazanç" tartışmalarına dahil oldu. Paylaştığı video kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşırken, ortaya atılan iddialar dudak uçuklattı.
"6 milyon TL kazandı" iddiası gündem oldu
Bazı haber sitelerinde yer alan iddialara göre Enes Batur; YouTube reklamlarından 2 milyon, bağışlardan 1,5 milyon ve sponsorluk anlaşmalarından 2,5 milyon TL olmak üzere tek bir günde toplam 6 milyon TL kazandı.
Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Enes Batur, bu haberlerin tamamen asılsız olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Etrafta büyük bir yalan haber dolaşıyor. '24 saatte 6 milyon TL kazandı' diyorlar, benim bundan neden haberim yok? Tabii ki doğru değil."
Bağış gelirleri 81 bin TL
Bağış gelirlerine dair paylaşım yapan ünlü YouTuber, iddia edilen milyonlar yerine videodan elde ettiği gerçek bağış tutarının 81 bin 193 TL olduğunu açıkladı.
Batur ayrıca, geri dönüş videosunun ardından kanalına 800 bin yeni abone katıldığını duyurdu.