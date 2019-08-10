Enes Batur'un videoları çalıntı çıktı
Youtube'ta ''JTonYouTube'' isimli bir kanal, sosyal medya fenomeni Enes Batur'un videolarının çalıntı olduğunu ortaya çıkardı.
Başka büyük kanallarından esinlenilebilir, fikir alınabilir ama bu iddiaya göre Enes Batur'un yaptığı tamamen içeriğin kendisini direkt kopyalamak.
YouTube platformunda birçok büyük kanal bulunuyor fakat son dönemin en popüler kanal sahipleri: PewDiePie ve MrBeast. Bu iki kanaldan özellikle MrBeast, orijinal içerikleri ile dünyayı eğlendiriyor.
Türkiye'nin en büyük YouTube içerik üreticilerinden olan Enes Batur ise, JtonYouTube isimli YouTube kanalı sahibinin iddiasına göre meğer aylardır o iki YouTuber'ın içeriğini kopyalıyormuş.