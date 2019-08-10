  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 10 Ağustos 2019 15:05

Enes Batur'un videoları çalıntı çıktı

Youtube'ta ''JTonYouTube'' isimli bir kanal, sosyal medya fenomeni Enes Batur'un videolarının çalıntı olduğunu ortaya çıkardı.

Enes Batur'un videoları çalıntı çıktı

Başka büyük kanallarından esinlenilebilir, fikir alınabilir ama bu iddiaya göre Enes Batur'un yaptığı tamamen içeriğin kendisini direkt kopyalamak.

1/ 10
Enes Batur'un videoları çalıntı çıktı

YouTube platformunda birçok büyük kanal bulunuyor fakat son dönemin en popüler kanal sahipleri: PewDiePie ve MrBeast. Bu iki kanaldan özellikle MrBeast, orijinal içerikleri ile dünyayı eğlendiriyor.

2/ 10
Enes Batur'un videoları çalıntı çıktı

Türkiye'nin en büyük YouTube içerik üreticilerinden olan Enes Batur ise, JtonYouTube isimli YouTube kanalı sahibinin iddiasına göre meğer aylardır o iki YouTuber'ın içeriğini kopyalıyormuş.

3/ 10
Enes Batur'un videoları çalıntı çıktı

İddia diyoruz ama JTonYouTube isimli kanal sahibi çok güçlü kanıtlarıyla bu iddiayı doğruluyor. Çalıntı içerikleri ortaya çıkaran JTonYouTube isimli kanal Enes Batur hakkında bir video oluşturdu. Videoda Batur'un, PewDiePie'dan video çaldığını savundu.

4/ 10
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM