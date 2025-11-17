Engin Altan Düzyatan ailesiyle birlikte Türkiye'yi neden terk ettiklerini açıkladı
Son olarak rol aldığı bir konut finansman firmasının reklam filmindeki botokslu yeni imajıyla eleştiri oklarını üzerine çeken Engin Altan Düzyatan ailesi ile birlikte Türkiye'yi terk ederek Dubai'ye yerleşmişti. Ünlü isim bu kararlarının arkasındaki nedeni açıklayınca eleştiri oklarının hedefi oldu...
Başarılı oyuncu Engin Altan Düzyatan, Türkiye’yi terk etme kararı aldığı öğrenilmitşi...
Eşi Neslişah Alkoçlar ve çocukları Emir Aras ile Alara’yı da yanına alan Düzyatan ailesinin, Birleşik Arap Emirlikleri’nin gözde şehri Dubai’ye taşınacağı iddia ediliyordu.
O iddia doğru çıktı ve ünlü çift Türkiye'yi terk ederek Dubai'ye taşındı...
Düzyatan çiftinin Dubai'ye yerleşme kararındaki en büyük etken çocuklarının eğitimi oldu.
