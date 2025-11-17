  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Engin Altan Düzyatan ailesiyle birlikte Türkiye'yi neden terk ettiklerini açıkladı

Engin Altan Düzyatan ailesiyle birlikte Türkiye'yi neden terk ettiklerini açıkladı

Son olarak rol aldığı bir konut finansman firmasının reklam filmindeki botokslu yeni imajıyla eleştiri oklarını üzerine çeken Engin Altan Düzyatan ailesi ile birlikte Türkiye'yi terk ederek Dubai'ye yerleşmişti. Ünlü isim bu kararlarının arkasındaki nedeni açıklayınca eleştiri oklarının hedefi oldu...

Engin Altan Düzyatan ailesiyle birlikte Türkiye'yi neden terk ettiklerini açıkladı - Resim: 1

Başarılı oyuncu Engin Altan Düzyatan, Türkiye’yi terk etme kararı aldığı öğrenilmitşi...

1 / 14
Engin Altan Düzyatan ailesiyle birlikte Türkiye'yi neden terk ettiklerini açıkladı - Resim: 2

Eşi Neslişah Alkoçlar ve çocukları Emir Aras ile Alara’yı da yanına alan Düzyatan ailesinin, Birleşik Arap Emirlikleri’nin gözde şehri Dubai’ye taşınacağı iddia ediliyordu.

2 / 14
Engin Altan Düzyatan ailesiyle birlikte Türkiye'yi neden terk ettiklerini açıkladı - Resim: 3

O iddia doğru çıktı ve ünlü çift Türkiye'yi terk ederek Dubai'ye taşındı...

3 / 14
Engin Altan Düzyatan ailesiyle birlikte Türkiye'yi neden terk ettiklerini açıkladı - Resim: 4

Düzyatan çiftinin Dubai'ye yerleşme kararındaki en büyük etken çocuklarının eğitimi oldu.

4 / 14