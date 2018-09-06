Engin Altan Düzyatan, Kuveyt Emiri'nin kuzeniyle anlaştı

Oyuncu, Kuveyt'ten gelen teklifi kabul ettikten hemen sonra ise, çalışmalara başlandı. Düzyatan, toplantının ardından ise şeyhin torunu Sarah Fahad Al Sabah'ın at çiftliğini gezdi. Al Sabah, şubat ayında ülkesinde gerçekleşecek at şovuna oyuncuyu çağırdı.Al Sabah Ailesi, Düzyatan'la hatıra fotoğrafları da çektirdi.



