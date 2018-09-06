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  3. 06 Eylül 2018 09:41

Engin Altan Düzyatan, Kuveyt Emiri'nin kuzeniyle anlaştı

Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan, Kuveyt'te kendi adına parfüm çıkarmak için anlaşma yaptı.

Engin Altan Düzyatan, Kuveyt Emiri'nin kuzeniyle anlaştı

Oyuncu Engin Altan Düzyatan, 'Diriliş Ertuğrul' dizisinde canlandırdığı Ertuğrul'la, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın kuzeni Majed Al Sabah'ın dikkatini çekti.

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Engin Altan Düzyatan, Kuveyt Emiri'nin kuzeniyle anlaştı

Al Sabah, geçtiğimiz hafta oyuncunun adına parfüm üretip, dünya genelinde satışa sunmak için Düzyatan'ı ülkesine davet etti.

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Engin Altan Düzyatan, Kuveyt Emiri'nin kuzeniyle anlaştı

Oyuncu, Kuveyt'ten gelen teklifi kabul ettikten hemen sonra ise, çalışmalara başlandı. Düzyatan, toplantının ardından ise şeyhin torunu Sarah Fahad Al Sabah'ın at çiftliğini gezdi. Al Sabah, şubat ayında ülkesinde gerçekleşecek at şovuna oyuncuyu çağırdı.Al Sabah Ailesi, Düzyatan'la hatıra fotoğrafları da çektirdi.

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Engin Altan Düzyatan, Kuveyt Emiri'nin kuzeniyle anlaştı

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