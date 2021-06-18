Engin Altan Düzyatan'ı dolandıran fenomen gözaltında
Ekranların en çok izlenen dizilerinin başında gelen Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan, geçen sene fenomen Çaudri'nn daveti üzerine Lahor'a gitti.
Ekranların en çok izlenen dizilerinin başında gelen Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan, geçen sene fenomen Çaudri'nn daveti üzerine Lahor'a gitti.
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Lahor ile anlaşan ve bunun ardından sözleşme imzalayan oyuncu, kendisine verilen 90 milyon Pakistan Rupisi çekin sahte olduğunu anlayınca şikayetçi oldu.
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Oyuncunun şikayetinin ardından harekete geçen ekipler, Çaudri'yi gözaltına aldı.
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"RESİMLERİMİ KULLANARAK BANA ZARAR VERDİ"
Düzyatan, şikayetinde Çaudri'nin kendisine sahte çek vererek bazı anlaşmalar yaptığını, art niyetli şekilde resimlerini ve ismini izni olmadan kullanarak kendisine zarar verdiğini iddia etti.
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