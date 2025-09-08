''Engin beni evden kovdu'' deyip mesajları yayınlayan Dilan Polat bu sefer de görüntüleri ifşa etti

İkili bu boşanma kararından kısa sürede vazgeçerken bugün de Dilan Polat eşi Engin Polat'ın kendisini evden kovduğunu duyurdu. Sosyal medyadan bir mesaj yayınlayan Dilan Bir süredir aralarında iletişimin azaldığını ve Engin’in yanında olmadığını ifade eden Dilan Polat, bu sefer affetmeyeceğini de belirtti. Bu olay ikilinin ilk ayrılığı değil. Öncesinde de birkaç sıkıntı yaşamış ardından ise barıştıklarını duyurmuşlardı.