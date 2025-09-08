''Engin beni evden kovdu'' deyip mesajları yayınlayan Dilan Polat bu sefer de görüntüleri ifşa etti
Kara para aklama ve suç örgütüne üye olma iddialarıyla yargılanan Dilan Polat ile eşi Engin Polat arasındaki gerginlikte yeni bir perde daha açıldı. Eşi Engin Polat'ın kendisini evden kovduğunu öne sürüp telefonundaki mesajları yayınlayan Dilan Polat bu sefer de eşi Engin Polat ile birbirine girdiği anları yayınladı....
'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma yönetme', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet' suçlarından 40 yıla kadar hapsi istenen Dilan Polat ve eşi Engin Polat'la ilgili dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı.
Sebest kaldıktan sonra şatafatlı hayatlarına kaldıkları yerden devam eden Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin bir süre önce boşanacakları iddia edilmişti. Hatta boşanma kararını ise Dilan Polat bizzat kendisi açıklamıştı.
İkili bu boşanma kararından kısa sürede vazgeçerken bugün de Dilan Polat eşi Engin Polat'ın kendisini evden kovduğunu duyurdu. Sosyal medyadan bir mesaj yayınlayan Dilan Bir süredir aralarında iletişimin azaldığını ve Engin’in yanında olmadığını ifade eden Dilan Polat, bu sefer affetmeyeceğini de belirtti. Bu olay ikilinin ilk ayrılığı değil. Öncesinde de birkaç sıkıntı yaşamış ardından ise barıştıklarını duyurmuşlardı.
Dilan Polat ile Engin Polat arasındaki gelişmeler bununla da sınırlı kalmadı. Dilan Polat son olarak kocasının kendisine gönderdiği mesajları ifşa ederek "Bensiz kertenkeleye benziyorsun" dedi.