Engin Polat eşi Dilan Polat’a uçak hediye etti

İnşaat sektörüne adım atarak 23 yaşında milyonluk işler yaparak adını sektöre duyuran Engin Polat, lise aşkı olan Dilan Polat ile 2007'de dünya evine girdi. Güzellik merkezi sahibi iş insanı ve sosyal medya fenomeni olan Dilan Polat ile evliliklerinde sosyal medya paylaşımları dikkat çekiyor.