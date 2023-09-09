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Engin Polat eşi Dilan Polat’a uçak hediye etti

Dilan Polat'ın eşi Engin Polat, evlilik yıl dönümünde aldığı hediyeyi görenler neye uğradığını şaşırdı....

Engin Polat eşi Dilan Polat’a uçak hediye etti - Resim: 1

İnşaat sektörüne adım atarak 23 yaşında milyonluk işler yaparak adını sektöre duyuran Engin Polat, lise aşkı olan Dilan Polat ile 2007'de dünya evine girdi. Güzellik merkezi sahibi iş insanı ve sosyal medya fenomeni olan Dilan Polat ile evliliklerinde sosyal medya paylaşımları dikkat çekiyor.

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Engin Polat eşi Dilan Polat’a uçak hediye etti - Resim: 2

Evliliklerinin 13'ncü senesinde olan Polat çifti evlilik yıl dönümlerini kutlarken Engin Polat, eşi Dilan Polat için uçak aldığını sosyal medyada paylaştı.

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Engin Polat eşi Dilan Polat’a uçak hediye etti - Resim: 3

Evlilik yıldönümü hediyesi olarak paylaşılan uçak sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

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Engin Polat eşi Dilan Polat’a uçak hediye etti - Resim: 4
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