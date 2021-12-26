Enis Arıkan ikinci kez koronavirüse yakalandı
Ağustos ayında koronavirüsü atlatan oyuncu Enis Arıkan'ın testi yine pozitif çıktı. Sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Arıkan, halsizlik ve ateşi olduğunu söyledi.
Ünlü oyuncu Enis Arıkan, ikinci kez koronavirüse yakalandı.
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Arıkan, Instagram hesabından yayınladığı video ile testinin pozitif çıktığını duyurdu.
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Soğuk algınlığı şikayetiyle gittiği hastanede koronavirüse yakalandığını öğrenince büyük bir şaşkınlık yaşadığını belirten Enis Arıkan, sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.
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AĞRISI VE ATEŞİ VAR
Bacak, kol ve sırtında ağrı hissettiğini söyleyen 38 yaşındaki oyuncu, ayrıca ateşinin olduğunu ifade etti. Kendisiyle temasta bulunan herkesi test yaptırması konusunda uyaran Arıkan, ardından bir paylaşım daha yaptı.
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