Enis Arıkan ikinci kez koronavirüse yakalandı

AĞRISI VE ATEŞİ VAR

Bacak, kol ve sırtında ağrı hissettiğini söyleyen 38 yaşındaki oyuncu, ayrıca ateşinin olduğunu ifade etti. Kendisiyle temasta bulunan herkesi test yaptırması konusunda uyaran Arıkan, ardından bir paylaşım daha yaptı.