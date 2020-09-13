Enis Arıkan'dan o soruya güldüren cevap

Arıkan, "Saçlarım vardı ama azdı. Ektirdim. Ektirdiğim dönemde Gülse Birsel beni aradı. Görüşmeye gittim, kafam iğneli. 'Ne yapacağız' derken bu yöntemi buldular. Çok hoşuma gitti. Bir daha kendi saçıma dönemedim. Bakımı çok zor." açıklamasını yapmıştı.