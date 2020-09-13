Enis Arıkan'dan o soruya güldüren cevap
Son olarak 'Alice Müzikali'nde rol alan oyuncu Enis Arıkan sosyal medyadan saçıyla ilgili yorum yapan takipçisini ifşa etti. Arıkan’ın verdiği yanıt ise hayranlarını güldürdü.
Enis Arıkan, sosyal medya hesabından sık sık takipçilerinin yorum ve mesajlarına cevap veriyor.
Son olarak Arıkan’ın takma saç sorusuna verdiği cevap ise dikkat çekti. Arıkan, takipçisinin ‘Ya saçınız gerçekten takma mı?’ sorusuna karşılık olarak ‘Sensin takma. Kıskanılıyorum’ notunu yazdı.