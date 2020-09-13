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  3. 13 Eylül 2020 00:51

Enis Arıkan'dan o soruya güldüren cevap

Son olarak 'Alice Müzikali'nde rol alan oyuncu Enis Arıkan sosyal medyadan saçıyla ilgili yorum yapan takipçisini ifşa etti. Arıkan’ın verdiği yanıt ise hayranlarını güldürdü.

Enis Arıkan'dan o soruya güldüren cevap

Enis Arıkan, sosyal medya hesabından sık sık takipçilerinin yorum ve mesajlarına cevap veriyor.   

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Enis Arıkan'dan o soruya güldüren cevap

Son olarak Arıkan’ın takma saç sorusuna verdiği cevap ise dikkat çekti. Arıkan, takipçisinin ‘Ya saçınız gerçekten takma mı?’ sorusuna karşılık olarak ‘Sensin takma. Kıskanılıyorum’ notunu yazdı.

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Enis Arıkan'dan o soruya güldüren cevap

Enis Arıkan’ın esprili cevabı hayranlarını güldürdü.  

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Enis Arıkan'dan o soruya güldüren cevap

Arıkan, "Saçlarım vardı ama azdı. Ektirdim. Ektirdiğim dönemde Gülse Birsel beni aradı. Görüşmeye gittim, kafam iğneli. 'Ne yapacağız' derken bu yöntemi buldular. Çok hoşuma gitti. Bir daha kendi saçıma dönemedim. Bakımı çok zor." açıklamasını yapmıştı.   

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