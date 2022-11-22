Eniştesinin tecavüzüne uğramıştı: Müge Anlı'da Türkiye'yi yasa boğan olayda yeni gelişme

40 yaşındaki Abdurrahman Çığ eniştesinin kendisini evlilik vaadiyle dolandırdığını ve daha sonrasında ormanlık alana götürüp işkence ve tecavüz ettiğini iddia ederek yayına çıkmıştı. Çıplak fotoğraflarıyla başta Müge Anlı olmak üzere tüm Türkiye'yi hüzne boğan Abdurrahman Çığ dosyasında yeni bir gelişme yaşandı.