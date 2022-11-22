Eniştesinin tecavüzüne uğramıştı: Müge Anlı'da Türkiye'yi yasa boğan olayda yeni gelişme
Müge Anlı'ya katılan 40 yaşındaki adamın anlattıkları Müge Anlı'yı çileden çıkartmıştı. Türkiye'nin konuştuğu davanın sonucu belli oldu.
40 yaşındaki Abdurrahman Çığ eniştesinin kendisini evlilik vaadiyle dolandırdığını ve daha sonrasında ormanlık alana götürüp işkence ve tecavüz ettiğini iddia ederek yayına çıkmıştı. Çıplak fotoğraflarıyla başta Müge Anlı olmak üzere tüm Türkiye'yi hüzne boğan Abdurrahman Çığ dosyasında yeni bir gelişme yaşandı.
Burdur'da yaşayan 40 yaşındaki Abdurrahman Çığ isimli erkek ve ailesi Müge Anlı'ya başvurdu. Abdurrahman'ın tek isteği evlenip bir yuva kurmak.
Ablasının 20 yıllık eşi, Abdurrahman'ı evlendireceğini söylemiş ve bunun için 'hazırlıklara' başlamış. Tam eniştesi aracılığıyla biriyle tanışacakken kısmetinin bağlamak için kendisine büyü yapıldığını öğrenen Abdurrahman, Afyonkarahisar'a bir hocaya gitmiş.
Bu sırada hoca kılıklı bir kişi tarafından okunup üflenen Abdurrahman Çığ, kısmetinin açıldığını düşünüp evleneceği günü beklemeye başlamış. Abdurrahman Çığ'ın dediğine göre bu süreçte parça parça 500 bin TL'lik senet imzalıyor eniştesi İsa adına...