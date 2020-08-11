Erdal Acar ve eşinin tatil paylaşımı tepki çekti

"-Böyle bir ekip bana da lazım",

"-Bugüne kadar eliniz sıcak sudan soğuk suya değdi mi acaba!",

"-İstediğin kadar doğur ohh ne güzel bir dünya!"

"-Bunun adı görgüsüzlük sanki",

"-Gösteriş yapmanıza gerek var mıydı Kardelen Hanım?"



Kardelen Acar, dört yıl önce iş dünyasının tanınmış isimlerinden Erdal Acar ile hayatını birleştirerek sosyeteye girmişti.





