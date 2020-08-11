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  3. 11 Ağustos 2020 13:13

Erdal Acar ve eşinin tatil paylaşımı tepki çekti

İş insanı Erdal Acar'ın eşi Kardelen Acar paylaşımıyla olay oldu. Kardelen Acar, 3 çocuğuyla tatile çıkarken yanına aldığı hizmetlilerle dile düştü. Acar'a "bu ne görgüsüzlük" yorumu yağdı.

Erdal Acar ve eşinin tatil paylaşımı tepki çekti

Acar Kent villaları ile bilinen iş insanı Erdal Acar'ın eşi Kardelen Acar 3 çocuğuyla tatile çıkarken yanına bakıcıları, öğretmenleri ve hizmetlilerden oluşan 9 kişilik yardımcı ekibini de aldı. Acar, önceki gün üç çocuğuyla lüks bir araca binip İstanbul'dan yola çıktı.

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Erdal Acar ve eşinin tatil paylaşımı tepki çekti

İzmir'e tatile giden Kardelen Acar, üç öğretmen, üç bakıcı ve üç hizmetçiden oluşan ekibi "benim takım" notuyla paylaşınca sosyal medyadan tepki yağdı.

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Erdal Acar ve eşinin tatil paylaşımı tepki çekti

Bakıcılar, Acar'ın çocuklarıyla yol boyunca yakından ilgilendi. Kardelen Acar, yolculuk sırasında da kendisine hizmet edenlerin fotoğraflarını "Benim takım" notuyla Instagram'da paylaşınca olay oldu.
Acar'ın bazı takipçileri onu şanslı bulurken, bazıları ise görgüsüzlükle suçladı. Kardelen Acar'a şu yorumlar yapıldı:

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Erdal Acar ve eşinin tatil paylaşımı tepki çekti

"-Böyle bir ekip bana da lazım",
"-Bugüne kadar eliniz sıcak sudan soğuk suya değdi mi acaba!",
"-İstediğin kadar doğur ohh ne güzel bir dünya!"
"-Bunun adı görgüsüzlük sanki",
"-Gösteriş yapmanıza gerek var mıydı Kardelen Hanım?"

Kardelen Acar, dört yıl önce iş dünyasının tanınmış isimlerinden Erdal Acar ile hayatını birleştirerek sosyeteye girmişti.


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