Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun sessiz sedasız boşandı
2018 yılında nikah masasına oturan oyuncu Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun, 8 yıllık evliliklerini tek celsede noktaladı.
"Çukur" dizisinde canlandırdığı "Vartolu Sadettin" karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Erkan Kolçak Köstendil ile meslektaşı Cansu Tosun'dan kötü haber geldi. Ünlü çift, 8 yıllık evliliklerini gizlice noktaladı.
Takvim'in haberine göre; 2018 yılında Antalya Adrasan Olimpos’ta düzenlenen ve günlerce konuşulan festival konseptindeki bir düğün töreniyle dünyaevine giren ünlü çiftin evliliği üzerinde bir süredir kara bulutlar dolaşıyordu.
İlişkilerini kurtarmayı başaramayan ikili, geçtiğimiz pazartesi günü Bursa Gemlik Adliyesi’ne gelerek tek celsede boşandı.
Evliliklerini dostça bitirme kararı alan Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun'un, 2020 yılında kucaklarına aldıkları ve "Marsel" adını verdikleri bir oğulları bulunuyordu. Mahkemenin, 6 yaşındaki Marsel’in velayetini anne Cansu Tosun’a verdiği öğrenildi.