Erkek arkadaşının vurduğu Mutlu Kaya 10 yıl sonra ilk kez sahneye çıktı
Diyarbakır’da erkek arkadaşının silahlı saldırısı sonucu başından vurularak ağır yaralanan Mutlu Kaya, 10 yıl aradan sonra sahneye çıkıp şarkı söyledi.
Kaynak: DHA / İHA
Bir televizyon programındaki yarışmada Sibel Can’ın keşfettiği ve 2015 yılında ses yarışmasında adını duyurduktan sonra erkek arkadaşı tarafından başından silahla vurularak ağır yaralanan Mutlu Kaya, yaklaşık 10 yıldır birçok merkezde tedavi olup fizik tedavi gördü.
Bu süreçte ablasını kaybeden Mutlu Kaya, yılmadan sahnelere çıkacağı günün hayalini kurarak tedavi olmaya devam etti.
Fizik tedavilerine evde devam eden Kaya, geçtiğimiz günlerde destek almadan ayakta durmayı başardı.
Kaya, 10 yıl sonra 'Sahra' filminin galasında tekerlekli sandalye ile sahneye çıkıp sevenleri ile buluştu.
