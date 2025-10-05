  1. Anasayfa
  4. Erkek arkadaşının vurduğu Mutlu Kaya 10 yıl sonra ilk kez sahneye çıktı

Diyarbakır’da erkek arkadaşının silahlı saldırısı sonucu başından vurularak ağır yaralanan Mutlu Kaya, 10 yıl aradan sonra sahneye çıkıp şarkı söyledi.

Kaynak: DHA / İHA
Erkek arkadaşının vurduğu Mutlu Kaya 10 yıl sonra ilk kez sahneye çıktı - Resim: 1

Bir televizyon programındaki yarışmada Sibel Can’ın keşfettiği ve 2015 yılında ses yarışmasında adını duyurduktan sonra erkek arkadaşı tarafından başından silahla vurularak ağır yaralanan Mutlu Kaya, yaklaşık 10 yıldır birçok merkezde tedavi olup fizik tedavi gördü. 

Erkek arkadaşının vurduğu Mutlu Kaya 10 yıl sonra ilk kez sahneye çıktı - Resim: 2

Bu süreçte ablasını kaybeden Mutlu Kaya, yılmadan sahnelere çıkacağı günün hayalini kurarak tedavi olmaya devam etti. 

Erkek arkadaşının vurduğu Mutlu Kaya 10 yıl sonra ilk kez sahneye çıktı - Resim: 3

Fizik tedavilerine evde devam eden Kaya, geçtiğimiz günlerde destek almadan ayakta durmayı başardı. 

Erkek arkadaşının vurduğu Mutlu Kaya 10 yıl sonra ilk kez sahneye çıktı - Resim: 4

Kaya, 10 yıl sonra 'Sahra' filminin galasında tekerlekli sandalye ile sahneye çıkıp sevenleri ile buluştu.

