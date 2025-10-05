Erkek arkadaşının vurduğu Mutlu Kaya 10 yıl sonra ilk kez sahneye çıktı

Bir televizyon programındaki yarışmada Sibel Can’ın keşfettiği ve 2015 yılında ses yarışmasında adını duyurduktan sonra erkek arkadaşı tarafından başından silahla vurularak ağır yaralanan Mutlu Kaya, yaklaşık 10 yıldır birçok merkezde tedavi olup fizik tedavi gördü.