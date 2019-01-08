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  3. 08 Ocak 2019 14:58

''Erkeklerden de ahlaksız teklif aldım''

2. Sayfa programına konuk olan oyuncu Can Nergis, modellik yaptığı dönemde ilginç teklifler aldığını anlattı.

''Erkeklerden de ahlaksız teklif aldım''

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programına oyuncu Can Nergis konuk oldu. Modellik yaptığı dönemde ilginç teklifler aldığını belirten Nergis, ‘evli olduğumu bile bile mesaj atanlar var’ dedi.

İşte Can Nergis’in açıklamalarından satır başları…

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''Erkeklerden de ahlaksız teklif aldım''

Ben evden 17 yaşında çıktım evden. Birçok dili biliyorum. Tayca, Japonca, Çince, İngilizce… Ben yurtdışına çıktığımda turistlik amaçlı çıkmadım. Gittiğim yerlere taşı, toprağa görmeye gitmedim. Hepsinin sokak çocuklarıyla, sokak kısmıyla öğrendim. Ben o ülkeyi hissetmek için, iş için gittim.

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''Erkeklerden de ahlaksız teklif aldım''

18. yaşımı Pekin’de kutladım. 17 yaşımda internet üzerinden bir menajer ile tanıştım, Avusturalyalı onun sayesinde yurtdışı işleri yapmaya başladım. Babam yurtdışına çıkarken ‘olmaz öyle, biz de gelelim’ dedi. Ben ‘yok kendim giderim’ dedim.

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''Erkeklerden de ahlaksız teklif aldım''

Menajerimden ilk Çin işi geldi. Ufak ufak başlangıç işleri… 3 aylık bir kontrat yaptık öyle başladı. Türkiye’de ilk işimde iki firmanın defilesinde yer aldım. Başka bir firmanın da reklam çekimini yaptım. Ondan sonra da bastım gittim yurtdışına. Zamanla dünyanın birçok yerinde iş aldım.

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