''Erkeklerden de ahlaksız teklif aldım''
2. Sayfa programına konuk olan oyuncu Can Nergis, modellik yaptığı dönemde ilginç teklifler aldığını anlattı.
Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programına oyuncu Can Nergis konuk oldu. Modellik yaptığı dönemde ilginç teklifler aldığını belirten Nergis, ‘evli olduğumu bile bile mesaj atanlar var’ dedi.
İşte Can Nergis’in açıklamalarından satır başları…
Ben evden 17 yaşında çıktım evden. Birçok dili biliyorum. Tayca, Japonca, Çince, İngilizce… Ben yurtdışına çıktığımda turistlik amaçlı çıkmadım. Gittiğim yerlere taşı, toprağa görmeye gitmedim. Hepsinin sokak çocuklarıyla, sokak kısmıyla öğrendim. Ben o ülkeyi hissetmek için, iş için gittim.
18. yaşımı Pekin’de kutladım. 17 yaşımda internet üzerinden bir menajer ile tanıştım, Avusturalyalı onun sayesinde yurtdışı işleri yapmaya başladım. Babam yurtdışına çıkarken ‘olmaz öyle, biz de gelelim’ dedi. Ben ‘yok kendim giderim’ dedim.