''Erkeklerden de ahlaksız teklif aldım''

Menajerimden ilk Çin işi geldi. Ufak ufak başlangıç işleri… 3 aylık bir kontrat yaptık öyle başladı. Türkiye’de ilk işimde iki firmanın defilesinde yer aldım. Başka bir firmanın da reklam çekimini yaptım. Ondan sonra da bastım gittim yurtdışına. Zamanla dünyanın birçok yerinde iş aldım.

