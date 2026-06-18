Erkekleri hedef alan Seda Sayan'a oğlu Oğulcan'dan yanıt geldi
Ünlü sanatçı Seda Sayan'ın "Evde köşe yastığı gibi uyuyan adamdan nefret ediyorum" çıkışına oğlu Oğulcan Engin'den esprili bir gönderme geldi.
Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinin başında gelen Seda Sayan, gerek renkli özel hayatı gerekse dobralığıyla yaptığı açıklamalarla gündem yaratmaya devam ediyor. Ünlü sanatçının geçtiğimiz günlerde katıldığı bir yayında, geç uyanan ve evde vakit geçiren erkekleri doğrudan hedef alan sözleri sosyal medyada geniş yankı bulmuştu. Sayan'ın bu çok konuşulan çıkışına en beklenmedik ve eğlenceli yanıt ise kendi oğlu Oğulcan Engin'den geldi.
"Evde Köşe Yastığı Gibi Olmayacak Adam"
Seda Sayan, katıldığı programda erkeklerin uyku düzenine dair oldukça sert ve bir o kadar da mizahi eleştirilerde bulunmuştu. "Nefret ediyorum. Adam dediğin sabah kalkar gider. Ne uyuyorsun, kalksana" diyerek isyan eden Sayan, geç uyanan erkeklere tahammülü olmadığını belirtmişti.
Ünlü isim eleştirilerini daha da detaylandırarak, "Bu adamlar hafta sonu da uyur. Normal ol ya, nefret ediyorum uyuyan adamdan. Evde köşe yastığı gibi olmayacak adam" ifadelerini kullanmış ve bu sözler kısa sürede magazin sayfalarında manşetlere taşınmıştı.
Oğulcan Engin: "Lütfen Artık Bizi Rahat Bırak"
Annesinin sosyal medyada hızla yayılan bu açıklamalarının ardından, gözler dolaylı yoldan hedef tahtasına oturan oğlu Oğulcan Engin'e çevrildi. İddiaların aksine gereğinden fazla uyumadığını ve güne erken başladığını belirten Engin, annesine mizahi bir dille karşılık verdi.