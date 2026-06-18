Erkekleri hedef alan Seda Sayan'a oğlu Oğulcan'dan yanıt geldi

Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinin başında gelen Seda Sayan, gerek renkli özel hayatı gerekse dobralığıyla yaptığı açıklamalarla gündem yaratmaya devam ediyor. Ünlü sanatçının geçtiğimiz günlerde katıldığı bir yayında, geç uyanan ve evde vakit geçiren erkekleri doğrudan hedef alan sözleri sosyal medyada geniş yankı bulmuştu. Sayan'ın bu çok konuşulan çıkışına en beklenmedik ve eğlenceli yanıt ise kendi oğlu Oğulcan Engin'den geldi.