Erkin Koray'ın ses kaydı ortaya çıktı

"BİR TAKIM FİRMALAR PLAKLARIMI İZNİM OLMADAN BASIP DURUYOR"

Koray, sözlerine "Merhaba bizim çocuklar... Büyük de olsalar bizim çocuklar... Bunun adı böyle. Bin yaşına da gelsek, beraber olacağımız bizim çocuklar. Size önemli bir mesajım var. Bu konu çok oldu artık, biliyorum. Biz bıktık ama onlar bıkmadılar. Sülük gibi mübarekler. Neyse ben son olarak size şunları söyleyeyim, konuyu kapatayım. Çoktandır 'artık bu sondur' diye bekliyorum ama bu çapulculuğun ardı arkası kesilmedi. Aşağı yukarı son 10 yıldır bir takım firmalar plaklarımı basıp duruyorlar. Benim iznim yok, ruhsatsız. Ne şekilde alındığı belli olmayan bandrollerle plak kapağını bile kendi suratlarına benzetmişler. İşe bak. Yapmışsınız saçma sapan bir şey, bırakın hiç olmazsa plak kapağını ben seçeyim. Hadi diyelim ki piyasaya böyle çıkardılar, bari bir şeye benzeseler. İçeriği saçma sapan değiştirilmiş, ucuza mal etmek için de kalitesiz basılmış plaklar... Bu yetkisiz adamlar şarkıların üzerinde oynaya oynaya ellerinde kaliteli kayıt da kalmadı zaten. İşe bak, memleketin haline bak. Üzülmemek elde değil maalesef. İçine ettiniz ulan güzelim memleketin.Allahsızlar! Ama kazandığım davalar, bir takım kişilerin hiçe saydığı davalar bunların dosyaları kasamda duruyor" diye devam etmiş.