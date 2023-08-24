Erkin Koray'ın ses kaydı ortaya çıktı
7 Ağustos'ta yaşamını yitiren Türk rock müziğin efsane ismi Erkin Koray'ın vefatından 8 ay önce kayda aldığı konuşması Youtube'da yayınlandı.
Uzun yıllardır yaşadığı Kanada'da hayatını kaybeden Erkin Koray, orada toprağa verildi. Vefatıyla herkesi sarsan Koray'ın 8 ay önce kayda aldığı konuşması Youtube'da yayınlandı.
NTV'de yer alan habere göre, korsan yayınlara ve yayıncılığa tepki gösteren usta isim, sevenlerini bu plakları almamaları konusunda uyardı.
"KIZIM HEPSİNİ SİZE VERECEK"
Erkin Koray, 27 Ekim 2022'de Youtube'a yüklediği ancak yoğunluk nedeniyle yayınlamayı unuttuğu açıklamasında "Eserlerinorijinalleri ve daha piyasaya çıkmamış nice tertemiz stüdyo kayıtları bende mevcut. Size sözümdür. Önlemimi de aldım merak etmeyin. Ben olmasam da kızım bunların hepsini size verecek" ifadelerini kullanmış.
"BİR TAKIM FİRMALAR PLAKLARIMI İZNİM OLMADAN BASIP DURUYOR"
Koray, sözlerine "Merhaba bizim çocuklar... Büyük de olsalar bizim çocuklar... Bunun adı böyle. Bin yaşına da gelsek, beraber olacağımız bizim çocuklar. Size önemli bir mesajım var. Bu konu çok oldu artık, biliyorum. Biz bıktık ama onlar bıkmadılar. Sülük gibi mübarekler. Neyse ben son olarak size şunları söyleyeyim, konuyu kapatayım. Çoktandır 'artık bu sondur' diye bekliyorum ama bu çapulculuğun ardı arkası kesilmedi. Aşağı yukarı son 10 yıldır bir takım firmalar plaklarımı basıp duruyorlar. Benim iznim yok, ruhsatsız. Ne şekilde alındığı belli olmayan bandrollerle plak kapağını bile kendi suratlarına benzetmişler. İşe bak. Yapmışsınız saçma sapan bir şey, bırakın hiç olmazsa plak kapağını ben seçeyim. Hadi diyelim ki piyasaya böyle çıkardılar, bari bir şeye benzeseler. İçeriği saçma sapan değiştirilmiş, ucuza mal etmek için de kalitesiz basılmış plaklar... Bu yetkisiz adamlar şarkıların üzerinde oynaya oynaya ellerinde kaliteli kayıt da kalmadı zaten. İşe bak, memleketin haline bak. Üzülmemek elde değil maalesef. İçine ettiniz ulan güzelim memleketin.Allahsızlar! Ama kazandığım davalar, bir takım kişilerin hiçe saydığı davalar bunların dosyaları kasamda duruyor" diye devam etmiş.