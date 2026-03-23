Erol Köse 16. kattan düşerek hayatını kaybetti! Evinde veda notu bulundu
Ünlü yapımcı Erol Köse, İstanbul'daki evinin 16. katından düşerek yaşamını yitirdi. 3 aydır evden çıkmadığı öğrenilen Köse'nin intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor. Köse'nin evinde yapılan incelemede el yazısıyla yazılmış not bulundu. Notta, ''ALS hastalığımdan dolayı mecburdum, sorumluluk benim. Kedime iyi bakın'' yazdığı öğrenildi.
Yapımcı, eski şarkıcı ve tıp doktoru Erol Köse, 61 yaşında hayatını kaybetti. Köse’nin bir süredir sağlık sorunları yaşadığı ve yaklaşık 3 aydır evden çıkmadığı öğrenildi.
Olay, Maslak'ta bulunan Ağaoğlu 1453 sitesinde meydana geldi. İddiaya göre ünlü yapımcı, yaşadığı dairenin 16. katından aşağı düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Köse'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
3 aydır evden çıkmamış
Olay yerinde bulunan ve Köse’nin arkadaşı olduğu öğrenilen Mevlüt Y. (64) ile görüşen polis ekipleri, Mevlüt Y.'nin, Köse ile birlikte yaşadıklarını öğrendi.
Polis ekipleri tarafından ilk ifadesi alınan Mevlüt Y. ifadesinde, Köse’nin psikolojik rahatsızlıkları ile kalp hastalığı bulunduğunu, yaklaşık 3 aydır evden çıkmadığını ve kendisinin zaman zaman bakımına yardımcı olduğunu belirtti. Mevlüt Y., binanın lobisine indiği sırada Köse’nin evde yalnız olduğunu, geri döndüğünde arkadaşını aşağıda yerde gördüğünü ifade etti. Köse’nin, binanın 16’ncı katındaki kiralık ofis olarak kullanılan bölümde bulunduğu sırada düşmüş olabileceği değerlendirildi. Köse'nin ölümüne ilişkin olay yerinde incelemeler sürüyor.