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Erotik sahneleri gündem oldu: Netflix'in o dizisine tepki yağıyor

Netflix'in Japon yapımı Fishbowl Wives dizisindeki erotik sahneler sosyal medyada gündem oldu.

Erotik sahneleri gündem oldu: Netflix'in o dizisine tepki yağıyor - Resim: 1

 Netflix'te yayınlanan ve seks sahneleri ile öne çıkan Japon draması Fishbowl Wives, konusu ve sahneleriyle son dönemlerin en dikkat çeken yapımları arasında gösteriliyor. 

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Erotik sahneleri gündem oldu: Netflix'in o dizisine tepki yağıyor - Resim: 2

6 farklı kadının mutsuz evliliklerini konu alan dizideki erotik sahneler ise sosyal medyada tepkilere neden oldu. 

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Erotik sahneleri gündem oldu: Netflix'in o dizisine tepki yağıyor - Resim: 3

Dizideki müstehcen sahnelere ise adeta yorum yağıyor. 

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Erotik sahneleri gündem oldu: Netflix'in o dizisine tepki yağıyor - Resim: 4

Çoğu izleyici "Uyarı yok, sadece seks", "Sıfır sansür şaka mı", "Bu resmen porno" diyerek tepki gösteriyor.

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