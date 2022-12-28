Erotik sahneleri gündem oldu: Netflix'in o dizisine tepki yağıyor
Netflix'in Japon yapımı Fishbowl Wives dizisindeki erotik sahneler sosyal medyada gündem oldu.
Netflix'te yayınlanan ve seks sahneleri ile öne çıkan Japon draması Fishbowl Wives, konusu ve sahneleriyle son dönemlerin en dikkat çeken yapımları arasında gösteriliyor.
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6 farklı kadının mutsuz evliliklerini konu alan dizideki erotik sahneler ise sosyal medyada tepkilere neden oldu.
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Dizideki müstehcen sahnelere ise adeta yorum yağıyor.
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Çoğu izleyici "Uyarı yok, sadece seks", "Sıfır sansür şaka mı", "Bu resmen porno" diyerek tepki gösteriyor.
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