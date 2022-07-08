Ersin Korkut'tan Survivor itirafı: ''Yılmaz Erdoğan'a kadar gitmiş''

'2 kere görüştük'

Survivor All Star'da neden yer almadığını anlatan Ersin Korkut, "All Star için teklif geldi ve 2 kere görüşmeye gittim. Benim yarıştığım Mert, Aycan ve diğerleri Acun Ilıcalı ile anlaşırken bir tek ben anlaşamadım. İkinci kez katılmak hiç aklımda yoktu ama diğer arkadaşlarım katılınca ben de düşündüm ama olmadı" dedi.