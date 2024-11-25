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Esas Oğlan dizisinin Ceren'i Hadise sınıfta kaldı

Esas Oğlan dizisiyle oyunculuğa adım atan ünlü şarkıcı Hadise, cesur sahneleriyle gündemde. Ünlü şarkıcı sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.

Esas Oğlan dizisinin Ceren'i Hadise sınıfta kaldı - Resim: 1

Ünlü şarkıcı Hadise, Esas Oğlan dizisiyle oyunculuğa adım attı. Gain'de yayınlanan dizinin galasında yeni imajıyla dikkatleri üzerine çeken Hadise bu sefer oyunculuk performansıyla gündem oldu. 

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Esas Oğlan dizisinin Ceren'i Hadise sınıfta kaldı - Resim: 2

Aşk hayatı yolunda gitmeyen, birbirinden tamamen farklı iki kadının bir araya gelip, birbirleri için doğru erkeği aramaya başlamasını konu alan dizide Ceren karakterine hayat veren Hadise, cesur sahneleriyle çok konuşuldu. 

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Esas Oğlan dizisinin Ceren'i Hadise sınıfta kaldı - Resim: 3

HADİSE SINIFTA KALDI

Ünlü şarkıcı sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu. Hadise'nin oyunculuğunu beğenmeyen izleyiciler, ''Mimik oynamıyor'', ''Keşke konserlerine devam etseydi'' şeklinde yorumlarda bulundu.

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Esas Oğlan dizisinin Ceren'i Hadise sınıfta kaldı - Resim: 4

Hadise'nin sevişme sahnesi de sosyal medyada gündem oldu. Bazı kullanıcılar ''Çok yapmacık geldi bana'' diyerek eleştiride bulundu. 

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