Esas Oğlan dizisinin Ceren'i Hadise sınıfta kaldı
Esas Oğlan dizisiyle oyunculuğa adım atan ünlü şarkıcı Hadise, cesur sahneleriyle gündemde. Ünlü şarkıcı sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.
Ünlü şarkıcı Hadise, Esas Oğlan dizisiyle oyunculuğa adım attı. Gain'de yayınlanan dizinin galasında yeni imajıyla dikkatleri üzerine çeken Hadise bu sefer oyunculuk performansıyla gündem oldu.
Aşk hayatı yolunda gitmeyen, birbirinden tamamen farklı iki kadının bir araya gelip, birbirleri için doğru erkeği aramaya başlamasını konu alan dizide Ceren karakterine hayat veren Hadise, cesur sahneleriyle çok konuşuldu.
HADİSE SINIFTA KALDI
Ünlü şarkıcı sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu. Hadise'nin oyunculuğunu beğenmeyen izleyiciler, ''Mimik oynamıyor'', ''Keşke konserlerine devam etseydi'' şeklinde yorumlarda bulundu.
Hadise'nin sevişme sahnesi de sosyal medyada gündem oldu. Bazı kullanıcılar ''Çok yapmacık geldi bana'' diyerek eleştiride bulundu.