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  4. Esas Oğlan'daki oyunculuğu eleştirilen Hadise'den rest

Esas Oğlan'daki oyunculuğu eleştirilen Hadise'den rest

Ünlü şarkıcı Hadise'nin ilk oyunculuk deneyimi olan Esas Oğlan dizisindeki oyunculuğuna yönelik sert eleştirilere yanıt verdi.

Esas Oğlan'daki oyunculuğu eleştirilen Hadise'den rest - Resim: 1

GAİN'de yayınlanan Esas Oğlan dizisiyle oyunculuğa adım atan Hadise'nin oyunculuğu sosyal medyada yerden yere vurulmuştu.

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Esas Oğlan'daki oyunculuğu eleştirilen Hadise'den rest - Resim: 2

Birçok kullanıcı Hadise'nni oyunculuğunu beğenmediğini ve mimik yapamadığını belirtmişti.

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Esas Oğlan'daki oyunculuğu eleştirilen Hadise'den rest - Resim: 3

Aşk hayatı yolunda gitmeyen, birbirinden tamamen farklı iki kadının bir araya gelip, birbirleri için doğru erkeği aramaya başlamasını konu alan dizide Ceren karakterine hayat veren Hadise, cesur sahneleriyle çok konuşuldu. 

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Esas Oğlan'daki oyunculuğu eleştirilen Hadise'den rest - Resim: 4

Ünlü şarkıcı sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.

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