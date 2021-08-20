Eser-Berfu Yenenler çiftinin evini arılar bastı

Bir süredir buralarda yoktum biliyorsunuz bir açıklamayı da size borçluyum. Eser'de ortaya çıkan bir sağlık sorunu sebebiyle bir miktar sıkıntılı günler geçirdik. Çesme'den döndük, şu an İstanbul'dayız. Bazı tetkikler ve tedaviler sonrası evimize dönebildik. Şimdilik her şey yolunda gözüküyor, eski hayatımıza yavaş yavaş dönüyoruz. Merak edip soran herkese çok teşekkür ederiz, hadi bol bol mutluluk paylaşmaya devam edelim hep birlikte."