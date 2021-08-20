Eser-Berfu Yenenler çiftinin evini arılar bastı
Bir süre önce Çeşme'den İstanbul'daki evlerine dönen Eser-Berfu Yenenler çiftinin evi eşek arıları bastı. O anları takipçileriyle paylaşan Berfu Yenenler, ''Nasıl bir nazar var bizim üzerimizde?'' dedi.
Bir süredir Çeşme'de tatilde olan ve geçtiğimiz günlerde İstanbul'daki evlerine dönen ünlü çift Eser Yenenler ile Berfu Yenenler büyük şok yaşadı.
Kısa süreliğine sosyal medya paylaşımlarına ara veren Berfu Yenenler eşi Eser Yenenler'i hasta yatağında paylaşarak eşinin hasta olduğunu duyurmuştu.
"SIKINTILI GÜNLER GEÇİRDİK"
Eşinin sağlık sorunu sebebiyle paylaşım yapmadığını duyuran 25 yaşındaki Yenenler, şu ifadeleri kullanmıştı:
Bir süredir buralarda yoktum biliyorsunuz bir açıklamayı da size borçluyum. Eser'de ortaya çıkan bir sağlık sorunu sebebiyle bir miktar sıkıntılı günler geçirdik. Çesme'den döndük, şu an İstanbul'dayız. Bazı tetkikler ve tedaviler sonrası evimize dönebildik. Şimdilik her şey yolunda gözüküyor, eski hayatımıza yavaş yavaş dönüyoruz. Merak edip soran herkese çok teşekkür ederiz, hadi bol bol mutluluk paylaşmaya devam edelim hep birlikte."