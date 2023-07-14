Eser ve Berfu Yenenler çiftinden deniz keyfi

Bir saate yakın denizde kalıp oğullarıyla vakit geçiren ve onların oyunlarına eşlik eden Berfu, bulduğu ilk fırsatta hızla yüzüp çocukların yanına geri döndü. Denize ilk önce giren büyük oğlu Kuzey (4), bakıcılarının yardımıyla oyun oynarken, kardeşi Mete de (2) annesinin elinden tutarak suda yürüyüş yaptı.