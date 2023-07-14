Eser ve Berfu Yenenler çiftinden deniz keyfi
Sosyal medyada eğlenceli paylaşımlar yapan Eser Yenenler ve Berfu Yenenler çifti, denize girerken görüntülendi.
Miss Turkey 2015'te dördüncü güzel seçilen Berfu Yıldız, 2019'da oyuncu ve komedyen Eser Yenenler ile nikah masasına oturmuştu. Çift, aynı yıl oğulları Kuzey'i kucaklarına almıştı. Berfu-Eser Yenenler'in ikinci çocukları Mete ise iki yıl önce mart ayında dünyaya gelmişti.
Çeşme’den vazgeçmeyen ünlülerden Eser ve Berfu Yenenler çifti, aşırı sıcak günlerin acısını denizde serinleyerek çıkardı. Oğulları Kuzey ve Mete ile birlikte bir plaja giden Yenenler ailesi, gün boyu denizin keyfini çıkardı.
Suya ilk giren Eser Yenenler, kısa bir süre yüzdükten sonra şezlonga geri döndü. Daha sonra çocuklarla birlikte giren Berfu’nun denizden çıkması pek de kısa sürmedi.
Bir saate yakın denizde kalıp oğullarıyla vakit geçiren ve onların oyunlarına eşlik eden Berfu, bulduğu ilk fırsatta hızla yüzüp çocukların yanına geri döndü. Denize ilk önce giren büyük oğlu Kuzey (4), bakıcılarının yardımıyla oyun oynarken, kardeşi Mete de (2) annesinin elinden tutarak suda yürüyüş yaptı.