Eser Yenenler ikinci kez baba oldu
Ünlü oyuncu Eser Yenenler ile eşi Berfu Yenenler'in ikinci bebekleri dünyaya geldi. Çift ikinci çocuklarına Mete adını verdi.
Komedyen ve oyuncu Eser Yenenler ile Berfu Yıldız, 2019'da evlenmiş ve ilk çocukları Kuzey'i de dört ay sonra kucaklarına almıştı. Çiftin ikinci bebeği de bugün dünyaya geldi.
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SAĞLIK DURUMU İYİ
Doğumun gerçekleştiği hastaneden yapılan yazılı açıklamada, "Berfu ile Eser Yenenler çiftinin bebekleri 53 santim, 3.715 gram olarak dünyaya geldi. Bebeğin ve annenin sağlık durumları gayet iyi. Kendilerine sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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Yenenler çifti, daha önce yaptıkları açıklamada çocuklarına Mete ismi vereceklerini duyurmuştu.
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"DÜĞÜNÜN İLK SAATLERİ KAOS VE REZALETTİ"
Öte yandan Berfu Yenenler, geçtiğimiz aylarda Youtube kanalında düğünüyle ilgili bilinmeyenleri anlatmış ve uzun süre konuşulmuştu.
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