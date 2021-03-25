Eser Yenenler ikinci kez baba oldu

SAĞLIK DURUMU İYİ

Doğumun gerçekleştiği hastaneden yapılan yazılı açıklamada, "Berfu ile Eser Yenenler çiftinin bebekleri 53 santim, 3.715 gram olarak dünyaya geldi. Bebeğin ve annenin sağlık durumları gayet iyi. Kendilerine sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.