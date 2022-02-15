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  4. Eser Yenenler'den Berfu Yenenler'e dev tektaş

Eser Yenenler'den Berfu Yenenler'e dev tektaş

Eşi Eser Yenenler’in evlenme teklifinde aldığı tektaşın küçük olmasını daha önce diline dolayan Berfu Yenenler'in, sonunda istediği oldu.

Eser Yenenler'den Berfu Yenenler'e dev tektaş - Resim: 1

Magazin dünyasının eğlenceli çifti Berfu Yenenler ve Eser Yenenler, sosyal medyada da çok konuşulan isimler arasında yer alıyor. 

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Eser Yenenler'den Berfu Yenenler'e dev tektaş - Resim: 2

Berfu Yenenler için "Acayip bir kadınla evlendim. Aşkın ötesi... Bana çok iyi geldi" diyen Eser Yenenler karısına yüzük hediye aldı.

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Eser Yenenler'den Berfu Yenenler'e dev tektaş - Resim: 3

Eser Yenenler müstakbel eşine, 2019 yılında Finlandiya’da 2.500 liralık küçük bir tektaşla evlilik teklif etmişti. 

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Eser Yenenler'den Berfu Yenenler'e dev tektaş - Resim: 4

Evlilik teklifindeki yüzüğün fiyatı yüzünden sosyal medyada dalga konusu olan Eser Yenenler bu sefer paraya kıydı.

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