Eser Yenenler'den Berfu Yenenler'e dev tektaş
Eşi Eser Yenenler’in evlenme teklifinde aldığı tektaşın küçük olmasını daha önce diline dolayan Berfu Yenenler'in, sonunda istediği oldu.
Magazin dünyasının eğlenceli çifti Berfu Yenenler ve Eser Yenenler, sosyal medyada da çok konuşulan isimler arasında yer alıyor.
1 / 8
Berfu Yenenler için "Acayip bir kadınla evlendim. Aşkın ötesi... Bana çok iyi geldi" diyen Eser Yenenler karısına yüzük hediye aldı.
2 / 8
Eser Yenenler müstakbel eşine, 2019 yılında Finlandiya’da 2.500 liralık küçük bir tektaşla evlilik teklif etmişti.
3 / 8
Evlilik teklifindeki yüzüğün fiyatı yüzünden sosyal medyada dalga konusu olan Eser Yenenler bu sefer paraya kıydı.
4 / 8