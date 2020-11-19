Eser Yenenler ve Berfu Yenenler'in bebeğinin ismi belli oldu
2019 yılında nikah masasına oturan Eser Yenenler ve Berfu Yenenler çifti, şimdilerde ikinci bebek heyecanı yaşıyor. Berfu Yenenler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ikinci bebeklerinin ismini açıkladı.
Oyuncu ve sunucu Eser Yenenler ile Berfu Yıldız, geçtiğimiz yıl evlenmiş ve ilk çocukları Kuzeyi de ekim ayında kucaklarına almıştı.
Geçtiğimiz günlerde ikinci kez anne olacağını duyuran Berfu Yenenler, bu kez de doğacak olan oğlunun adını açıkladı.
'METE EMMİ SAĞLIKLA GEL'
Yenenler, sosyal medya hesabından paylaştığı pozuna, "Bu sefer erkenden karar verdiğimiz ismi sizinle de paylaşma vaktimiz. İkinci kez anneliği yaşayabildiğim için çok şanslıyım, tekmelerini duyabildiğim için, tekrar böyle hissedebildiğim için, kalbini dinleyebildiğim için çok şanslıyım. Heyecanla ve aşkla seni bekleyen çok güzel bir ailen var burada, kavuşmak için gün sayıyoruz. Mete Emmi sağlıkla kucağımıza gel" notunu düştü.