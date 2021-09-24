Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'den ihanet itirafı
Berfu Yenenler, 2019 yılında Eser Yenenler ile nikah masasına oturarak milyonlarca kişi tarafından tanınır hale geldi. Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'den ihanet itirafı geldi.
Aynı yıl oğlu Kuzey'i kucağına alan güzel isim, mankenliğe ara verdi.
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Çiftin ikinci bebekleri ise geçtiğimiz mart ayında dünyaya geldi. İkili, çocuklarına Mete ismini verdi
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Mutlu bir evlilik süren eğlenceli ev yaşamlarını takipçileriyle paylaşan ikili, sosyal medyanın en sevilen çiftlerinden oldu.
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Çiftten Berfu Yenenler, önceki gün, 'İşin Aslı' isimli programa konuk oldu.
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